Sabotean hasta siete veces la vía del tren en Ortigueira

Los episodios se cometieron entre junio y agosto de este año Guardia Civil

La Guardia Civil de Ortigueira ha investigado a una persona como presunta autora de un delito continuado de sabotaje en instalaciones ferroviarias.

Tal y como explican desde la Benemérita, los hechos tuvieron lugar entre los meses de junio y agosto de este año, en un mismo punto del trazado del servicio FEVE, concretamente a su paso por la parroquia de Senra.

La investigación se inició después de que la empresa operadora del servicio ferroviario ADIF presentase diversas denuncias. La entidad alertó sobre la reiterada presencia de obstáculos de gran tamaño depositados voluntariamente sobre la vía, tales como bloques de hormigón, troncos y otros objetos pesados.

Estas acciones supusieron un grave riesgo para la seguridad del tráfico ferroviario y la integridad de los viajeros, obligando en repetidas ocasiones a la interrupción temporal del servicio, a la movilización de personal técnico para el despeje de la vía y a la consiguiente alteración de los horarios habituales, apunta la Guardia Civil.

Entre los distintos episodios investigados por las fuerzas de seguridad destaca por su especial gravedad el registrado en el mes de junio. En dicha ocasión, la persona investigada procedió supuestamente a la tala de un pino de grandes dimensiones con el objetivo explícito de provocar su caída directa sobre la infraestructura ferroviaria, generando un peligro inminente para la circulación de los trenes.

A raíz de las gestiones e indagaciones desarrolladas por los efectivos de la Benemérita, se logró recabar los indicios necesarios para identificar y localizar a la persona presuntamente responsable de la colocación de dichos elementos disruptivos en la vía pública.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ortigueira para la depuración de las responsabilidades penales correspondientes.