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Ortigueira

Nó Rural visitó a profesionales del campo ortigueirés para abordar el relevo generacional

La iniciativa inició sus contactos con agricultores y ganaderos de cuatro lugares del término municipal

Redacción Ferrol
28/09/2026 22:22
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El personal técnico del proyecto, en una de las explotaciones ganaderas de la zona 
Cedida
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El proyecto de cooperación Leader Nó Rural continúa poniendo en marcha diferentes iniciativas para impulsar el relevo generacional en el campo gallego. La semana pasada, el personal técnico del proyecto empezó las visitas a diferentes propietarios de explotaciones agrarias y ganaderas para abordar el futuro de los terrenos. Concretamente, el concello de Ortigueira fue la zona elegida para dar comienzo a estos contactos, siendo cuatro las granjas dedicadas al ganado bovino de carne y leche a las que acudieron los técnicos, ubicadas en los lugares de O Ermo, Loiba, Caxigueira y Vidueira.

En todas ellas, el personal aprovechó para conocer la situación de estos negocios, cuyos responsables se jubilarán próximamente. Así, el proyecto busca conectar a profesionales del sector para favorecer la continuidad de las explotaciones.

Dentro de esta iniciativa colaboran un total de seis grupos de desarrollo: las asociaciones GDR10 Limia-Arnoia y de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais, Terra Chá, Galicia Suroeste Eu Rural y Mariñas-Betanzos bajo el liderazgo de Seitura 22. Además, todos ellos cuentan con diferentes aliados estratégicos, tales como centros formativos, fundaciones, entidades de cooperativismo y asesoramiento, organizaciones sindicales, empresas y la Universidad de Santiago de Compostela, entre otros.

En definitiva, mediante el proyecto Nó Rural y este tipo de encuentros se pretende, por un lado, fortalecer la situación del campo y, a su vez, garantizar que las generaciones futuras tengan la posibilidad de labrarse un futuro apostando por un sector clave en Galicia.

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