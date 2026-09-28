Las ayudas a la natalidad de Ortigueira benefician a ocho familias del municipio

Imagen de archivo de viviendas en Ortigueira Jorge Meis

Ocho familias ortigueiresas se han beneficiado de las ayudas a la natalidad impulsadas por el Concello este año. En total, se han repartido nueve ayudas de 500 euros cada una, una medida con la que el ejecutivo local quiere “apoyar a las familias y hacer de este concello un lugar atractivo donde vivir, crear y poder construir un proyecto de vida”, señala la edila de Promoción Económica, Isabel Rego.

La concejala destaca que estas aportaciones son “un paso más para que las familias sientan el respaldo del Concello en una etapa tan especial como es la llegada de un nuevo miembro a la familia”.

Inversión en pistas Por otro lado, el alcalde, Valentín Calvín, señala que en los tres años de mandato el Concello ha destinado 2,6 millones a la mejora y renovación de las pistas municipales, “la mayor inversión en este capítulo en una legislatura en la historia del Concello”, apunta.