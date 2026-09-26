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Ortigueira

El socorrismo en Ortigueira realizó 73 intervenciones este verano

Únicamente se reportó una operación de rescate compleja en toda la temporada

Redacción Ferrol
26/09/2026 13:57
El alcalde, Valentín Calvín, fue el encargado del arriado de bandera en las playas
El alcalde, Valentín Calvín, fue el encargado del arriado de bandera en las playas
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Rematado el estío, el Concello de Ortigueira ha querido hacer balance del servicio de socorrismo que estuvo desplegado en las playas de Morouzos y A Concha, concluyendo que remató siendo “positivo” al no haberse registrado ninguna incidencia reseñable a pesar del aluvión de bañistas y visitantes. 

Según los informes, en los dos arenales se atendieron un total de 73 intervenciones de primeros auxilios, 43 de ellas en el primero y 30 en el segundo, donde se desarrolla la acampada durante el festival. Únicamente se reportó una operación de rescate compleja en toda la temporada. Explican desde el Concello que “este resultado ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por los equipos de socorrismo, Protección Civil, Policía Local y el resto de profesionales implicados en el dispositivo”. 

Subrayan como “uno de los momentos más destacados del verano”, el eclipse total de sol que se produjo el 12 de agosto, “un acontecimiento que atrajo a numerosos visitantes hasta Ortigueira”, valoran, recordando el dispositivo municipal que se puso en marcha “destinado a garantizar que todos los asistentes pudieran disfrutar del acontecimiento de manera ordenada y segura”. Fue el pasado 15 de septiembre cuando se arriaron las banderas de las playas ortigueiresas. 

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