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Ortigueira

Colaboración entre Ortigueira y la Xunta para poner en valor la cultura marinera local

Villaverde y Calvín analizaron vías para reforzar la actividad marisquera en la ría

Redacción Ferrol
21/09/2026 18:08
Un momento del encuentro de trabajo entre ambos responsables
Un momento del encuentro de trabajo entre ambos responsables
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La Xunta y el Concello de Ortigueira abordaron este lunes cuestiones de interés para la localidad. Lo hicieron por medio de un encuentro entre la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde, Valentín Calvín, en el que se trataron asuntos como el impulso de la actividad marisquera en aguas de la ría.

Ambos responsables intercambiaron posturas, también, sobre la recuperación del histórico Mercado Mariñeiro o el apoyo a la celebración de la Xornada Mariñeira vinculada al remo y las traineras.

Durante la reunión, Calvín y Villaverde analizaron las vías de colaboración entre ambas administraciones “para reforzar a promoción dos produtos locais e a identidade marítima da comarca”, explican desde el departamento autonómico.

La Consellería trasladó al Ayuntamiento su compromiso para continuar colaborando con el tejido productivo de la localidad, así como con aquellas iniciativas de dinamización socioeconómica y deportiva en Ortigueira.

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