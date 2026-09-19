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Ortigueira

Ortigueira celebra el anuncio de Sanidade sobre la llegada de la Hospitalización a Domicilio

Se suma a otros servicios como el de podología
o el Seeta

Redacción Ferrol
19/09/2026 18:11
El regidor de Ortigueira, Valentín Calvín, en una imagen de archivo
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El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, calificó de “hito sanitario en la comarca” el anuncio realizado en los últimos días por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre la llegada de la Hospitalización a Domicilio a la localidad, además de a Cariño y Cedeira.

“Es una de las noticias más importantes de los últimos años para la villa”, aseguró, incidiendo en que “poder recibir cuidados médicos de nivel hospitalario sin salir de casa va a transformar de manera radical la calidad de vida de los vecinos y vecinas de mayor edad, así como la de sus familias y cuidadores”, remarcó Valentín Calvín.

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El regidor señaló que esta prestación se sumará a otras más puestas en marcha, apuntando al Servicio de Estimulación Terapéutica de Alzhéimer y otras demencias (Seeta), el de podología a domicilio –dirigido este último a personas usuarias del SAF– o la puesta en funcionamiento de la sala de rayos X en el centro de salud de la localidad.

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