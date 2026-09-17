Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Convenio entre Augas de Galicia y Ortigueira para ampliar el saneamiento a 300 viviendas

Se instalarán tres estaciones de bombeo en Senra y Cuíña

Redacción Ferrol
17/09/2026 18:35
Reunión entre representantes de Augas de Galicia y el Concello
Reunión entre representantes de Augas de Galicia y el Concello
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Ortigueira pondrá en marcha tres estaciones de bombeo de aguas residuales en Senra y Cuíña para dotar del servicio de saneamiento a cerca de 300 hogares de ambas parroquias. 

La intervención será posible gracias a un acuerdo de colaboración firmado con Augas de Galicia. “La entrada en funcionamiento de estos tres sistemas supone un avance fundamental en la modernización de los servicios públicos de nuestro rural, garantizando que las familias dispongan, por fin, de una red de saneamiento eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente”, declaró el alcalde, Valentín Calvín

El regidor destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante este tipo de proyectos. “Seguimos dando pasos firmes para reducir la brecha de servicios entre la villa y las parroquias”, añadió el responsable municipal, incidiendo en que se priorizarán “aquellas inversiones que mejoran el día a día de nuestros vecinos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620