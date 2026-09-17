Convenio entre Augas de Galicia y Ortigueira para ampliar el saneamiento a 300 viviendas

Reunión entre representantes de Augas de Galicia y el Concello Cedida

Ortigueira pondrá en marcha tres estaciones de bombeo de aguas residuales en Senra y Cuíña para dotar del servicio de saneamiento a cerca de 300 hogares de ambas parroquias.

La intervención será posible gracias a un acuerdo de colaboración firmado con Augas de Galicia. “La entrada en funcionamiento de estos tres sistemas supone un avance fundamental en la modernización de los servicios públicos de nuestro rural, garantizando que las familias dispongan, por fin, de una red de saneamiento eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente”, declaró el alcalde, Valentín Calvín.

El regidor destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante este tipo de proyectos. “Seguimos dando pasos firmes para reducir la brecha de servicios entre la villa y las parroquias”, añadió el responsable municipal, incidiendo en que se priorizarán “aquellas inversiones que mejoran el día a día de nuestros vecinos”.