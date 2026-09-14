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Ortigueira

La instalación de dos repetidores en Ortigueira devuelve la cobertura a Loiba y Devesos

Hace años que los vecinos padecían este problema

Redacción Ferrol
14/09/2026 22:35
Repetidor en la parroquia de Loiba
Repetidor en la parroquia de Loiba
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La instalación de dos nuevos repetidores de telecomunicaciones en las parroquias de Loiba y Devesos permitirá restablecer la señal de televisión digital terrestre a cientos de residentes de ambos núcleos rurales, poniendo fin de manera definitiva a un problema histórico que se arrastraba desde 2011.

La ampliación de la cobertura de la TDT y el despliegue de la red de repetidores son competencias de la administración autonómica, a través del operador público Retegal, y del Gobierno central en el marco de la planificación estatal de telecomunicaciones. El Concello explica que ante los 15 años de inactividad que mantuvieron desatendidas a estas dos parroquias, fue el Ayuntamiento el que tuvo que asumir un papel proactivo de interlocución, seguimiento e impulso ante los organismos responsables para exigir una respuesta inmediata.

El alcalde, Valentín Calvín, apunta que la resolución de este aislamiento se convirtió en una de las prioridades de la gestión municipal y ahora quiere expresar el agradecimiento a los vecinos y vecinas por su actitud durante este periodo y por su colaboración decisiva, especialmente a María Amparo Marinera Pérez y la familia Caínzos Borbén, que han facilitado el uso de terrenos privados para la ubicación de los repetidores.

Los residentes en estas parroquias deben ahora resintonizar su televisor para poder disfrutar de la TDT.

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