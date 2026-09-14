La Diputación dota de un nuevo vehículo adaptado a Aspromor, en Ortigueira

Los responsables del Concello, Diputación y Aspromor, delante del vehículo donado Cedida

La diputada de Política Social, Educación e Mocidade, Mar García Vidal, visitó en las ultimas jornadas las instalaciones de Aspromor en Ortigueira, donde participó en la entrega de la nueva furgoneta adaptada con la que la entidad verá reforzado el servicio de transporte de las personas usuarias de su centro ocupacional.

En la visita estuvo presente también el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, el portavoz socialista en el Concello local, Juan Penabad Muras, la directora de la entidad beneficiaria, María José Fojo, y la gerente, Araceli Blanco.

La diputada socialista pudo conocer de primera mano el funcionamiento del centro, así como los diferentes servicios y programas que desarrollan para favorecer la autonomía, la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual de la comarca.

García Vidal pudo visitar los talleres ocupacionales en los que trabajan las personas usuarias y que les permiten desarrollar diferentes capacidades personales, sociales y laborales, entre ellas las dedicadas a la reparación de los colectores de basura de los diferentes municipios, el invernadero o las actividades orientadas al desarrollo de habilidades de la vida diaria. La diputada se interesó también por el funcionamiento de la unidad de día y por los programas de autonomía personal, psicomotricidad, teatro y ocio. La diputada de Política Social destacó “o enorme valor do traballo que Aspromor realiza desde hai máis de corenta anos, ofrecendo atención, oportunidades e acompañamento ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias” .

Aspromor realiza un enorme traballo desde hai máis de corenta anos, ofrecendo atención, oportunidades e acompañamento ás personas con discapacidade intelectual"

El nuevo vehículo dispone de nueve plazas, plataforma eléctrica para sillas de ruedas y escalón elevable en la puerta lateral derecha, elementos que permiten que los desplazamentos se pueda realizar con seguridad y que se mejore también la accesibilidad a la furgoneta.