Ortigueira
Ortigueira pone en marcha una campaña para visibilizar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres
La iniciativa del CIM tiene carácter audiovisual y se centra en los cuidados
El Centro de Información á Muller (CIM) de Ortigueira ha puesto en marcha la campaña ‘Homes que coidan’, una iniciativa audiovisual que pretende visibilizar la corresponsabilidad y el papel de los hombres en las tareas de cuidados.
Para ello, explica el Concello, se realizarán una serie de grabaciones por parte de un profesional, para las que se buscan voluntarios.
Aquellos que estén interesados pueden inscribirse hasta el día 11 en el 981 402 542.