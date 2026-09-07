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Ortigueira

Ortigueira pone en marcha una campaña para visibilizar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres

La iniciativa del CIM tiene carácter audiovisual y se centra en los cuidados

Redacción Ferrol
07/09/2026 17:44
Cartel anunciador de la iniciativa
Cartel anunciador de la iniciativa
Concello
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El Centro de Información á Muller (CIM) de Ortigueira ha puesto en marcha la campaña ‘Homes que coidan’, una iniciativa audiovisual que pretende visibilizar la corresponsabilidad y el papel de los hombres en las tareas de cuidados. 

Para ello, explica el Concello, se realizarán una serie de grabaciones por parte de un profesional, para las que se buscan voluntarios.

 Aquellos que estén interesados pueden inscribirse hasta el día 11 en el 981 402 542.

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