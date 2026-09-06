Tarde de conciertos y foliada solidarios en Ortigueira en el marco del ‘IX Serán careco’

Un momento de la fiesta del Careco solidario Cedida

Impulsado inicialmente por Os Carecos, llega a su novena edición un evento que suena a solidaridad cada año en Ortigueira. el ‘Serán careco’.

La entidad Asarga –Asociación Sarcomas grupo Asistencial– es la beneficiaria de este festival, que mezcló este sábado el aspecto social y el cultural, cargado en todo momento de diversión.

La apertura de puestos de artesanía y la sesión vermú de la Banda de gaitas de Ladrido, Os do 21 y Mediarea animó la mañana, antes de la celebración del Xantar Solidario.

Ya por la tarde, a partir de las seis comenzó la auténtica fiesta y foliada con las actuaciones de San Xiao do Trebo, Carlos Quintá Caxide, Escola de Gaitas de Ortigueira, Os Carecos Pandereteiros, @s Net@s do Escribano, Vai Rañala Meu, AC Son Aquí, Troula do Ortegal, Os Montoxos, A Bateria do Cariño y Lidia India.

Para completar el Careco solidario, se celebró una cena, que no sirvió de colofón, ya que todavía quedaba la foliada libre, para hacer de esta fiesta, un año más, una jornada inolvidable para los asistentes.