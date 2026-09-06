Ortigueira oferta 613 plazas para las actividades de carácter deportivo del próximo curso

Casa consistorial de Ortigueira Jorge Meis

El Ayuntamiento de Ortigueira ha abierto el plazo de preinscripción para las actividades deportivas del curso 2026/2027. El número total de plazas asciende a 613, repartidas entre “una variada gama de modalidades acuáticas y en seco”, explican desde el ejecutivo que dirige Valentín Calvín.

En este sentido, se ofrece la posibilidad de tomar parte en cursos de natación infantil –también para adolescentes y adultos–, aquagym, gimnasia de mantenimiento, ciurcuito en sala, taichí, patinaje artístico y pádel (para menores de edad). “Nuestro objetivo es facilitar la práctica de actividad física y promocionar hábitos saludables entre toda la población, adaptando las modalidades y los horarios a las necesidades de la gente”, explica la concejala responsable del área de Deportes, Isabel Rego.

Los interesados pueden tramitar sus solicitudes de manera presencial en las instalaciones de la piscina municipal o en el Registro de la casa consistorial.

Cada solicitande podrá inscribirse en un máximo de ocho actividades. Desde el Concello ortigueirés aclaran que, en aquellas disciplinas donde el volumen de peticiones supere la capacidad máxima, la adjudicación de las plazas se resolverá mediante un sorteo público, “sin que la fecha de presentación otorgue prioridad alguna”.