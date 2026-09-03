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Ortigueira

Ya está abierto el plazo en Ortigueira para apuntarse a un viaje de dos días a los Lagos de Covadonga 

La fecha límite para inscribirse será el próximo 10 de septiembre

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:21
Casa consistorial de Ortigueira
El precio del viaje es de 65 euros por persona
Jorge Meis
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El Consistorio ortigueirés ha anunciado que los vecinos mayores de 60 años pueden anotarse a un viaje a los Lagos de Covadonga, organizado para los días 22 y 23 de septiembre. El precio es de 65 euros por persona y las plazas son limitadas. Los interesados tendrán hasta el próximo jueves día 10 para inscribirse en el registro del Concello.

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