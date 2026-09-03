Ya está abierto el plazo en Ortigueira para apuntarse a un viaje de dos días a los Lagos de Covadonga 

El precio del viaje es de 65 euros por persona Jorge Meis

El Consistorio ortigueirés ha anunciado que los vecinos mayores de 60 años pueden anotarse a un viaje a los Lagos de Covadonga, organizado para los días 22 y 23 de septiembre. El precio es de 65 euros por persona y las plazas son limitadas. Los interesados tendrán hasta el próximo jueves día 10 para inscribirse en el registro del Concello.