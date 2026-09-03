En menos de una semana cierra el plazo de matrícula de la Escola de Música de Ortigueira

Una actuación de alumnado de la Escola de Música de Ortigueira Cedida

El Concello de Ortigueira tiene abierto el plazo general de matrícula para apuntarse a la Escola de Música Municipal –ESMU–, un trámite que se puede realizar a través del registro, como máximo, hasta el próximo miércoles 9. En la segunda quincena de este mes de septiembre se celebrarán las jornadas de puertas abiertas, con dos encuentros previstos para estas fechas, y precisamente el día 15 empezarán las primeras clases individuales.

Tanto el alumnado que tenga plaza confirmada como aquellas personas que se incorporan al centro por primera vez deberán apuntarse en este período, y una vez concluya, en las jornadas del jueves 10 y viernes 11, se procederá a elegir los horarios individuales, en función de la especialidad instrumental. En el primero de estos dos días se formalizarán los turnos para viento-metal (18.30 horas), percusión (19.00) y guitarra (19.45); mientras que en el segundo se continuará con gaita (18.00), piano (19.00) y por último, canto y viento-madera (20.00).

Precisamente una semana después de haber empezado las clases individuales, el martes 22 se estrenarán las lecciones de lenguaje musical y conjuntos.

Talleres

En el caso de querer matricularse en alguno de los talleres formativos que se ofertan y que incluyen disciplinas como por ejemplo ‘Música e Movemento’ o ‘Instrumentos tradicionais’, el plazo indicado abrirá el próximo día 15 y cerrará el 30 de septiembre. En este caso, las sesiones comenzarán a impartirse el jueves 1 de octubre.