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Ortigueira

Ortigueira renovará más de 340 contenedores de recogida de residuos

El presupuesto de la operación, en fase de evaluación, asciende a 81.057,90 euros

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
02/09/2026 04:20
Contenedores de basura
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Jorge Meis
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El Concello de Ortigueira se encuentra inmerso en el proceso de licitación –fase de evaluación de las ofertas presentadas– del suministro del equipamiento para la mejora del servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos.

En concreto, el ejecutivo local busca renovar un total de 341 contenedores180 amarillos para plástico, 156 de la fracción resto y cinco azules para papel–. La actuación cuenta con un presupuesto de 81.057,90 euros, que se sufragarán con cargo a las subvenciones del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia para el presente ejercicio 2026.

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Tal y como se detalla en el pliego, en donde figuran las características que deben tener cada uno de los tipos de colectores, el plazo de ejecución del contrato será de 30 días hábiles a contar desde la formalización del mismo. La adjudicataria deberá ofrecer, además, una garantía de dos años de los recipientes. “Deberá de amparar no tempo, o bo rendemento do equipo e os cocientes de funcionamientos propios dunha explotación urbana”, recoge el texto

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