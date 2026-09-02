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Ortigueira

Llamamiento a la responsabilidad de los vecinos de Ortigueira por el mal uso de los contenedores

El Concello advierte de que la normativa vigente implica sanciones

Redacción Ferrol
02/09/2026 16:55
Residuos depositados en un contenedor inadecuado
Residuos depositados en un contenedor inadecuado
Concello
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El Ayuntamiento de Ortigueira hace un llamamiento a sus vecinos y vecinas pidiendo “responsabilidad con el medioambiente” ante el mal uso continuado que se hace de los contenedores de basura en la localidad. 

El ejecutivo local explica que el servicio de recogida de enseres detecta “de forma sistemática” un empleo inadecuado de los mismos, “una situación que dificulta el trabajo diario de los operarios e impide prestar un servicio de calidad y eficiencia deseables”, asegura el Concello.

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 Por ello, el gobierno que dirige Valentín Calvín demanda colaboración ciudadana para “mantener la higiene” y recuerda que la vecindad tiene a su disposición un Punto Limpo en el Polígono de Cuíña, en el que se deben depositar voluminosos, además de un calendario específico de recogida por las parroquias.

De mantenerse estos comportamientos, incide el Consistorio, la administración local “se verá en la obligación de aplicar la normativa vigente e imponer las correspondientes sanciones a las personas infractoras”.

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