Iniciadas las obras de la senda desde Ortigueira al parking del Festival

Un instante de la visita de la conselleira a las obras de la nueva senda en Ortigueira Cedida

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este miércoles Ortigueira para comprobar el avance de las obras, recientemente iniciadas por la Xunta, para crear una nueva senda en los márgenes de la AC-862. Cabe recordar que este itinerario conectará el núcleo urbano de la villa con el aparcamiento del Festival Internacional do Mundo Celta y supondrá un desembolso de 400.000 euros.

“A principios do vindeiro ano, esta senda será unha realidade ao servizo da veciñanza e de tantos visitantes que se achegan a esta fermosa zona”, aseveró la responsable autonómica, que estuvo acompañada en su recorrido por el alcalde, Valentín Calvín.

Seguridad

La Xunta destaca que el itinerario, de medio kilómetro, facilitará los desplazamientos a pie en condiciones más seguras ya que, hasta el momento, este trayecto solamente se puede realizar por el arcén. “Esta actuación acadará un percorrido contínuo, cómodo e integrado na paisaxe para o día a día da veciñanza, e especialmente para esa gran cita musical, que reúne cada verán milleiros de persoas”, declaró Allegue, recordando que se dorará a esta nueva infraestructura de balizas de alumbrado para reforzar la visibilidad, al tiempo que se pone en valor el entorno.

La Xunta licita el lunes las obras para el nuevo itinerario peatonal en Ortigueira Más información

La conselleira hizo hincapié en la apuesta del gobierno gallego por la movilidad sostenible. A este respecto, aseguró que se trata de actuaciones “transformadoras que aumentan a seguridade dos peóns e ademais fomentan os hábitos saudables”.

Esta intervención se incluye en el Plan de Sendas de Galicia, con el que la Xunta ya ha habilitado más de 300 kilometros de itinerarios peatonales y ciclistas en toda la Comunidad.

La senda peatonal desde la villa al parking del Festival de Ortigueira se ejecutará en el último trimestre del año Más información

Este nuevo recorrido – entre los puntos kilométricos 52+290 y 52+809– será de hormigón, con un ancho de 2,02 metros de manera general, aunque será preciso un estrechamiento en una zona concreta, debido a la presencia de una vivienda que limita el espacio disponible.

La intervención implicará, asimismo, actuaciones complementarias necesarias de drenaje, señalización horizontal y vertical.