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Ilusionismo

Magias subversivas llegan esta tarde a la alameda de Ortigueira con Martín Camiña y Maga Fani

Los ilusionistas cuentan con una amplia trayectoria en la que se incluyen premios y la participación como directores de Inventio

Redacción Ferrol
28/08/2026 14:56
Martín Camiña y Maga Fani (Fani Triana) fueron directores de magia de Inventio, un espectáculo de gran formato que viajó por toda Galicia y por otros puntos de España y Portugal
Martín Camiña y Maga Fani (Fani Triana) fueron directores de magia de Inventio, un espectáculo de gran formato que viajó por toda Galicia y por otros puntos de España y Portugal
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Esta tarde de viernes 28, a las 19.30, las magias subversivas de Martín Camiña y Maga Fani llegarán a la alameda de Ortigueira, dentro del programa de actividades que propone el Concello en colaboración con la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña. 

“Unha peza escénica, asimétrica e inadaptada para estes tempos”, así describen el espectáculo los propios creadores, que destacan por una amplia trayectoria en la que se incluyen premios como el Nacional de Magia de Donostia, del Congreso Almussafes de Valencia o de la Asociación Portuguesa de Ilusionismo del Algarve, así como el puesto como directores de magia en Inventio.

Martín Varela é o director artístico do espectáculo que se estreará en decembro, “Reinventio”

Martín Varela | “O que quero crear é un circo máxico galego, iso non o hai”

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