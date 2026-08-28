El Gobierno licita por más de cinco millones la restauración de las marismas de Mera

La ensenada de Mera forma parte de la Red Natura 2000 Cedida

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha licitado por 5.498.646,03 euros los trabajos para restaurar las marismas de la ensenada de Mera, en el municipio ortigueirés.

La actuación, enmarcada en el proyecto LIFE de zonas húmedas de la Unión Europea, tiene como finalidad recuperar los procesos ecológicos de las más de 50 hectáreas que abarca la superficie ubicada en la parroquia, de manera que se reestablezca el intercambio natural de agua con las mareas procedentes de la ría de Ortigueira.

Para poder conseguirlo, el plan contempla la eliminación de todos aquellos elementos que puedan estar alterando el funcionamiento del humedal, como son por ejemplo las antiguas infraestructuras acuícolas presentes en el área.

Según la Delegación del Gobierno en Galicia, algunas de las actuaciones previstas son la retirada de más de 48.000 metros cúbicos de tierra, piedra y bloques de hormigón, la remoción de diques, terraplenes y demás estructuras que fragmentan la zona y la demolición de las compuertas metálicas o fabricadas con otros materiales y que se encuentran deterioradas.

Mediante estas tareas, las obras permitirán que vuelvan a circular las aguas y, en consecuencia, reducir los efectos que está teniendo el estancamiento tanto en los fondos como en los ecosistemas del humedal.

Otros trabajos

Asimismo, las labores de restauración tendrán como resultado una importante recuperación de la biodiversidad, puesto que la ensenada, perteneciente a la Red Natura 2000, es un espacio de alto valor ecológico, sobre todo en materia de aves acuáticas. Debido a esto, los trabajos pretenden favorecer que la vegetación autóctona vuelva a estar presente en los ambientes salinos e intermareales característicos de la zona. Además, el proyecto planteado para ensenada ubicada en la parroquia de Mera también incorporará actuaciones centradas en evitar que se expandan las especies vegetales invasoras, así como un programa para evaluar la evolución de la calidad del agua, la fauna, los sedimentos y los hábitats, tanto durante como después de las intervenciones.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que, con esta actuación, reafirma su compromiso con la protección y la recuperación del litoral de Ortigueira y con la conservación de sus espacios naturales.

Desde la Delegación del Gobierno recuerdan que las empresas interesadas en ejecutar las obras en las marismas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 8 de septiembre.