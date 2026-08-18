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Ortigueira

Reflejar en fotografías la riqueza paisajística o cultural de Ortigueira tiene premio

La temática de esta tercera edición son las playas del concello

Redacción Ferrol
18/08/2026 22:30
ortigueira
Las playas será la temática de esta edición del certamen 
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Ortigueira nunha foto’ vuelve a convocar a los aficionados en un concurso que busca fomentar la participación social y promover la fotografía como medio de expresión para reflejar la variedad y riqueza paisajística, patrimonial y cultural del municipio.

La temática de esta tercera edición son las playas del concello. De este modo, las imágenes que concurran deben mostrar y poner en valor los arenales, identificando el lugar donde fueron tomadas.

Las personas participantes podrán enviar un máximo de tres fotos, no publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación, en página web ni premiadas en otros certámenes. Las fotografías deberán presentarse en papel en un formato entre 30x40 y 40x50, en color el en blanco y negro y enviarse por correo postal al Concello antes del 2 de octubre.

Las tres mejores fotografías serán premiadas con 300, 200 y 100 euros, respectivamente, y las preseleccionadas formarán parte de una exposición

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