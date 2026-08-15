El Foro Cidadán polo Ferrocarril denuncia la grave situación del tren Ferrol-Ribadeo, tras el último accidente

Denuncian el estado de las infraestructuras y el material rodante Jorge Meis

El incidente sucedido el pasado viernes cuando un tren chocó contra un árbol, resultando un herido leve y graves retrasos en las líneas, además de una deficiente atención a los pasajeros, ha motivado las críticas del Foro Cidadán polo Ferrocarril. Este denuncia la falta de mantenimiento de las infraestructuras y el material rodante en el trayecto entre Ferrol y Ribadeo.

Un herido al chocar un tren contra un árbol en Ortigueira Más información

El Foro Cidadán exige a la Secretaría de Estado de Transportes, a la ADIF y a Renfe la constitución de una comisión específica para tratar todas las deficiencias detectadas y otras que puedan hallarse en esta conexión ferroviaria, que se dedique a esto la dotación económica necesaria y que se convoque a la Xunta para que, en colaboración con los Concellos, aporten propuestas