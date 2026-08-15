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Diario de Ferrol

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Ortigueira

El Foro Cidadán polo Ferrocarril denuncia la grave situación del tren Ferrol-Ribadeo, tras el último accidente

Reclaman a la Secretaría de Estado de Transportes, a la ADIF y a Renfe la constitución de una comisión específica para tratar todas las deficiencias detectadas

Redacción Ferrol
15/08/2026 23:35
tren FEVE Narón
Denuncian el estado de las infraestructuras y el material rodante
Jorge Meis
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El incidente sucedido el pasado viernes cuando un tren chocó contra un árbol, resultando un herido leve y graves retrasos en las líneas, además de una deficiente atención a los pasajeros, ha motivado las críticas del Foro Cidadán polo Ferrocarril. Este denuncia la falta de mantenimiento de las infraestructuras y el material rodante en el trayecto entre Ferrol y Ribadeo. 

Imagen de archivo de un convoy que cubre el recorrido Ferrol-Oviedo

Un herido al chocar un tren contra un árbol en Ortigueira

Más información

El Foro Cidadán exige a la Secretaría de Estado de Transportes, a la ADIF y a Renfe la constitución de una comisión específica para tratar todas las deficiencias detectadas y otras que puedan hallarse en esta conexión ferroviaria, que se dedique a esto la dotación económica necesaria y que se convoque a la Xunta para que, en colaboración con los Concellos, aporten propuestas

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