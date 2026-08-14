Un herido al chocar un tren contra un árbol en Ortigueira

Imagen de archivo de un convoy que cubre el recorrido Ferrol-Oviedo Jorge Meis

Un hombre ha resultado herido en la tarde de este viernes en el accidente que se produjo al chocar el tren en el que viajaba contra un árbol a la altura del municipio de Ortigueira, confirman fuentes de la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

En concreto, el personal de seguridad de Renfe contabilizó un total de 30 pasajeros en el convoy, sufriendo únicamente uno de ellos lesiones en la cara causadas en este caso por los cristales que se rompieron con el impacto. Tuvo que ser atendido por sanitarios en la estación ortigueiresa y finalmente no necesitó ser trasladado al centro médico.

Fue en torno a las 17.00 horas cuando el equipo ferroviario dio parte de lo ocurrido al 112, indicando que el tren que estaba cubriendo el trayecto desde Ortigueira a O Vicedo había chocado contra un árbol que estaba tirado en la vía.

A pesar de tener el cristal de delante totalmente destrozado, relatan desde Emerxencias que el convoy siguió la marcha hasta el apeadero, donde esperaba el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Caos

Desde la ADIF comunicaron el corte de vía por el suceso a las 17.30 y el restablecimiento del tráfico ferroviario a las 19.50 horas, proporcionando entremedias otro transporte para los pasajeros.

Sin embargo, los testimonios de viajeros afectados confirman que no fue así. De este modo, una pasajera relata que el tren Ferrol-Ribadeo que salió a las 19.05 de la ciudad naval les dejó en la estación de Ortigueira "porque non pode pasar" y no fue hasta las 21.30 cuando llegaron varios taxis para recogerlos.

"Non hai para todos, unha desorganización, o persoal nin siquiera sae a organizar nin se preocupan de nós... Queda xente esperando", relataba la misma mujer después de más de una hora esperando ese transporte alternativo.