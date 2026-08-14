Los jardines de Julio Dávila de Ortigueira acogen este fin de semana el ‘outlet’ del comercio

Instalación del 'outlet' en años anteriores en imagen de archivo Cedida

La villa de Ortigueira despliega este sábado y domingo un evento de saldos para animar las compras en los establecimientos locales entre vecinos y veraneantes. Se trata del ‘Outlet 2026’ del comercio ortegano que tendrá lugar en los jardines de Julio Dávila.

La iniciativa, promovida por la entidad Aco Ortigueira, cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y con el del Concello, teniendo a un total de siete propuestas en su oferta.

Se trata de las tiendas Alma Bonita, Bamby, Motor Ortegal, Peluquería Yoryina, O Xardín, Galioart y Calzados Galofer. Este sábado tendrán un horario de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo abrirán una hora menos, cerrando a las ocho de la tarde.

Más actividad Además de poder comprar productos de todo tipo, habrá “sorteos e sorpresas para os asistentes”, dicen desde la organización. Asimismo, en la zona están desplegados unos hinchables acuáticos que estarán abiertos para el público infantil de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, teniendo acceso gratuito.