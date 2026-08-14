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Concierto

Black revive a Aretha Franklin o Stevie Wonder en los conciertos de ‘Sons do claustro’ en Ortigueira

Andrea and the Black Cats le dará el relevo y Fran Sieira con Caamaño&Ameixeiras despedirán el programa este mes

Redacción Ferrol
14/08/2026 23:11
Un rincón del claustro de Ortigueira donde se desarrollan los conciertos
Un rincón del claustro de Ortigueira donde se desarrollan los conciertos
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El programa de conciertos ‘Sons do claustro’, que se desarrollan en un espacio histórico de Ortigueira, continuarán este domingo 16 de la mano de Black, un proyecto que revive voces del soul tan emble­máticas como las de Aretha Franklin, Stevie Wonder o las versiones posteriores de Amy Whinehouse.

Como en todos los encuentros de este ciclo, los conciertos empezarán a las 20.00, en el emblemático claustro del Concello de Ortigueira.

Después de la actuación de esta semana, el domingo 23 será el turno de Andrea and the Black Cats, que seguirá la misma línea de recuperar viejos temas aunque desde el universo del blues.

Para terminar el cartel, el día 30 será el turno de una colaboración entre dos proyectos gallegos de renombre mundial: Fran Sieira con Caamaño&Ameixeiras.

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