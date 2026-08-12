El BNG de Ortigueira cuestiona las dos modificaciones de crédito que se abordarán en el pleno de este jueves

El pleno se celebrará a las 20.00 horas Jorge Meis

El BNG ortigueirés pone en tela de juicio las modificaciones de crédito que se llevarán este jueves al pleno del Ayuntamiento. Concretamente, se abordarán dos y, según la formación, una de ellas consistirá en pasar un montante total de 550.000 euros de una partida inicialmente dirigida a “persoal laboral temporal de Asistencia Social Primaria” para financiar diferentes conceptos: limpieza viaria (150.000), promoción cultural (80.000), Protección Civil (75.000), instalaciones deportivas (70.000), infraestruturas y promoción turística (50.000 respectivamente), edificios municipales (40.000) y telecomunicaciones (35.000).

Aparte de estos conceptos, el segundo modificado que se debatirá y votará en el hemiciclo será uno de 265.206,47 euros, que en un principio iba a servir para acondicionar la piscina de O Salgueiro. No obstante, los nacionalistas señalan que la Concellería de Obras ha comunicado que la actuación “non será executada durante 2026 e propón destinar ese crédito a outras necesidades municipais”.

En este caso, la cuantía podría utilizarse para diferentes trabajos: la instalación de tres puntos de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos públicos de la villa (64.280 euros) y la instalación de la escultura A Gaiteira en el parque municipal, así como la ejecución y mejora de cunetas y diferentes elementos de drenaje en las carreteras del municipio (48.000).

Además, el Bloque afirma que se propondrá una partida de “30.163 euros para legalizar e ampliar a instalación eléctrica do Centro de Formación de Ortigueira”, 21.298 con el fin de “reparar e repoñer pavimentos e elementos de accesibilidade nas beirarrúas” y 12.000 euros que se pretenden destinar a “equipamento de proxección audiovisual para a sala municipal de cine”.

Desde el Bloque Nacionalista Galego explican que esta modificación “non incrementa o orzamento municipal”, sino que cambia el uso de un crédito que “xa estaba consignado”.

Debido a todo esto, la formación asegura que aprovechará el pleno para preguntarle tanto al alcalde como al resto de la corporación local el motivo de estas variaciones. Desde su punto de vista, es importante saber exactamente qué “gastos concretos están detrás destas cantidades”.