Tres días de Festival Eclipse a punto de arrancar en el entorno natural de Los Piratas de Loiba

La música transitará por estilos tan distintos como el ska-reggae, rock psicodélico, horror-punk y post apocaliptic folk Cedida

La coincidencia del quinto aniversario de Los Piratas de Loiba con el fenómeno astronómico de este miércoles 12 son motivos más que de sobra para celebrar el Festival Eclipse, un encuentro que abarcará tres días en este entorno natural privilegiado de la comarca de Ortegal, ofreciendo actuaciones en directo de Deadskin Kick Box, Centro da Terra, Old Time Spooks y Feral Booty.

Los Piratas de Loiba, un chiringuito que ya solía organizar conciertos y particularmente en el último año se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia para tomar algo en la zona, se estrena ahora con la organización de este festival, aprovechando ambos eventos y su localización privilegiada frente a la playa de O Picón.

Aunque todavía no se haya visitado este espacio, cualquiera puede haber visto su foodtruck por numerosos festivales, una furgoneta “nómada” que durante estas tres jornadas permanecerá en la zona para apoyar la oferta hostelera del otro bar sobre ruedas del que disponen. Aparte de las pizzas como especialidad, también se servirán otras recetas como las hamburguesas de ternera galega o tapas con opciones veganas.

No obstante, el plato principal del Festival Eclipse, además del espectáculo celeste que servirá de apertura, es el cartel que inaugurará, directamente desde Alemania y una vez transcurrido el histórico fenómeno, Dreadskin Kick Box. Este grupo dará inicio a todo un viaje musical por distintos estilos, empezando con su enérgico ska-reggae.

El primer día del evento se exprimirá ofreciendo otro concierto internacional, de la mano de los brasileños de Centro da Terra, un trío que vendrá dispuesto a hipnotizar al público con su rock psicodélico. Desde la organización informan además de la “colaboración con Estrella Galicia” que permite regalar unas gafas de protección para ver el eclipse al comprar una cerveza Rivera Reposada.

Por otro lado, para la segunda noche se reserva una banda a la que Los Piratas de Loiba llevan persiguiendo desde el año pasado, Old Time Spoke, que hace “un horror-punk muy divertido” y, para despedir el festival, el viernes será el turno del banjo de Feral Booty con su post-apocaliptic folk, que ya fue un éxito en anteriores ocasiones.

Aniversario

Este proyecto regentado por Filippo, con el apoyo de su compañera Martina, ambos italianos, empezó “justo donde está el banco más bonito del mundo”, una localización de la que tuvieron que desplazarse, apenas 500 metros, “por temas burocráticos”. Aún así, “seguimos siendo los piratas de estos acantilados”, expresan desde el equipo, que a lo largo de estos cinco años ha visto crecer el número de visitantes de la zona, en 2025 especialmente de origen estatal y “en cambio este año he visto mucho turismo internacional”.

Según relatan, el cierre de establecimientos en la zona les ha beneficiado a la hora de atraer clientes locales o de áreas próximas, que solo tienen este chiringuito para tomar algo. Además, lo mismo ha ocurrido tras la instalación por parte del Concello de unos baños públicos cercanos, que animan a amantes de los viajes en furgoneta a pasar la noche en el lugar.