Evacúan a un hombre que salió inconsciente del mar en Morouzos, Ortigueira

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061 Urxencias Sanitarias

Un hombre ha tenido que ser evacuado al hospital Arquitecto Marcide en la tarde de este martes después de haber sufrido un percance mientras se bañaba en la playa de Morouzos, en Ortigueira, confirma la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

Los hechos sucedieron pasadas las 16.00 horas, explican las mismas fuentes, cuando varias personas que se encontraban en el arenal y los propios socorristas sacaron a esta persona del mar en estado inconsciente.

A mayores del trabajo de los efectivos de salvamento, expone el 112, se alertó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local de la villa, quienes colaboraron en el rescate del señor que, por fortuna, recuperó la consciencia.

El bañista fue trasladado, ya "estable", en el helicóptero medicalizado, con base en Santiago de Compostela, hasta el centro hospitalario de referencia en Ferrolterra, ubicado en la ciudad naval.