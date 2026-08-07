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Ortigueira

Ortigueira tiene todo listo para la XIX Canción de Tasca de Espasante

La cita comenzará este sábado a las 12.00 horas, cuando los grupos participantes recorrerán los bares de la zona

Redacción Ferrol
07/08/2026 18:52
Festa do marisco y certamen de Canción de Tasca. Espasante
El evento animará las terrazas de los bares
Emilio Cortizas
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El municipio de Ortigueira continuará su programación cultural este sábado con la Canción de Tasca de Espasante, una propuesta musical que celebrará su decimonovena edición de la mano de diferentes agrupaciones.

Concretamente, el evento comenzará en torno a las 12.00 horas, cuando los grupos participantes realizarán un recorrido por los diferentes bares que hay en la parroquia para ponerle banda sonora tanto al mediodía como a la tarde.

A partir de las 19.00, se dará paso a una foliada que correrá a cargo de varias asociaciones vecinales: Os do 21, Cacarexo, la Banda de Gaitas do Ortegal y la Asociación Cultural e Folklórica Gamelas e Anduriñas.

Más adelante, ya a las diez de la noche, se procederá a la entrega de premios. No obstante, el certamen no se quedará ahí, pues tras los galardones habrá hueco para los cantos de taberna de Os Netos do Escribano y Aquí e Alá. Además, la velada también contará con la actuación en directo de Farrapos de Ghaita, quienes interpretarán un repertorio que combina música tradicional con rock.

La organización invita a todos los vecinos a acudir a la cita, cuyo cartel del año pasado incluyó a artistas como Tocata Xou, Os Suplentes, As Churrusqueiras, Os Revirados y Silbarda, entre otros.

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