Este fin de semana, “a cultura toma a rúa” con cine al aire libre en Espasante y conciertos en el claustro del Concello de Ortigueira

El actor ferrolano Javier Gutiérrez en 'Rondallas' Cedida

Este mismo jueves 6 se proyectará en la plaza Fonte Nova de Espasante la película de Daniel Sánchez Arévalo ‘Rondallas’, protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez. La propuesta forma parte del ciclo ‘Os solpores da ribeira’, que continuará en el mismo punto, y en ambos casos a las 22.30 horas, con la película de Oliver Laxe ‘Sirât’.

El programa de actividades municipal de Ortigueira, que este mes lleva el subtítulo de “a cultura toma a rúa”, continuará esta semana con el concierto de Celia Pía Trío, el domingo a las 20.30 horas, en el histórico escenario del claustro del Concello.