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Ortigueira

El PSdeG exige la apertura de la Oficina Agraria Comarcal de Ortigueira durante todo el verano

Apunta la “falta de planificación” por las vacaciones del personal

Redacción Ferrol
05/08/2026 19:38
Oficina Rural de Ortigueira
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El PSdeG-PSOE llevará al Parlamento de Galicia una reclamación para exigir que la Oficina Rural de Ortigueira permanezca operativa toda la época estival.

“Esta semana coñecimos, a través das persoas usuarias, que a Xunta leva a cabo un novo recorte, esta vez no verán, pola falta de planificación, tanto das vacacións como do persoal suficiente para que estas dependencias poidan permanecer abertas”, aseveró al respecto el diputado Aitor Bouza. La formación incide en que se debe garantizar “unha atención de calidade”, lamentando que “o que non pode ser é que o rural galego volva ter un ataque frontal da Xunta de Rueda”.

El diputado socialista Aitor Bouza, en una imagen de archivo

El PSOE reclamará en el Parlamento más personal para la Oficina Rural de Ortigueira

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