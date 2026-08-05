El PSdeG exige la apertura de la Oficina Agraria Comarcal de Ortigueira durante todo el verano

Oficina Rural de Ortigueira Maps

El PSdeG-PSOE llevará al Parlamento de Galicia una reclamación para exigir que la Oficina Rural de Ortigueira permanezca operativa toda la época estival.

“Esta semana coñecimos, a través das persoas usuarias, que a Xunta leva a cabo un novo recorte, esta vez no verán, pola falta de planificación, tanto das vacacións como do persoal suficiente para que estas dependencias poidan permanecer abertas”, aseveró al respecto el diputado Aitor Bouza. La formación incide en que se debe garantizar “unha atención de calidade”, lamentando que “o que non pode ser é que o rural galego volva ter un ataque frontal da Xunta de Rueda”.