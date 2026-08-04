Fallece un trabajador en Ortigueira al caerle una rama encima

Imagen aérea de la parroquia ortegana Cedida

Un trabajador falleció en la tarde de este martes al caerle encima la rama de un árbol mientras realizaba labores en un monte ubicado en la parroquia de As Neves, en Ortigueira.

Así lo ha confirmado la Central de Emergencias del 112 Galicia, precisando que minutos después de las 15.30 horas recibieron el aviso de un particular, advirtiendo del accidente laboral y precisando que el hombre estaba liberado y accesible, aunque semiinconsciente.

Desde el organismo autonómico se solicitó la presencia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, confirmando que trasladaban hasta el punto al personal en el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela.

Hasta allí también se desplazó la Guardia Civil y la Policía Local de Ortigueira. Lamentablemente, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.