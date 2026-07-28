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Ortigueira

La gasolinera de la AC-862 en Mera, Ortigueira, suma un Claudio Express

El establecimiento cuenta con una sala de ventas de 60 metros cuadrados

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:01
Foto de familia en la inauguración del establecimiento
Foto de familia en la inauguración del establecimiento
Cedida
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Gadisa Retail acaba de sumar un nuevo punto de comercialización franquiciado en Ortigueira, concretamente en la gasolinera Galp ubicada en la AC-862, en Mera. Se trata de un Claudio Express con una sala de ventas de 60 metros cuadrados y con un surtido “de aproximadamente 600 referencias de alimentación, droguería e higiene”, destacan desde la firma, incidiendo en que su apertura durante todo el año “permite realizar una compra rápida, cómoda y accesible en cualquier momento”.

El acto de inauguración de estas nuevas instalaciones contó con la presencia tanto de representantes municipales –entre ellos, el alcalde de Ortiguieira, Valentín Calvín– como de Gadisa Retal y del Grupo Ortegal Oil.

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Esta apertura en Mera supone la 14ª de un establecimiento franquiciado en lo que va de 2026, destaca Gadisa, la mitad de ellas en la provincia de A Coruña. Con esta nueva incorporación, la compañía suma 263 puntos de venta.

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