Una colisión entre dos turismos en Ortigueira se salda con uno de ellos volcado

El conductor del vehículo pudo salir del mismo por sus propios medios Tráfico Ferrolterra

Una colisión entre dos turismos en pleno núcleo urbano de Ortigueira se saldó sin heridos, pero con uno de los coches implicados volcado y bloqueando la circulación. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró sobre las 15.30 horas del pasado domingo a la altura del número 131 de la avenida Escola de Gaitas (la AC-862, en el punto kilométrico 51).

Así, tras recibir el aviso de un particular, que informaba de que ambos conductores parecían estar bien y que el del turismo volteado había podido salir del mismo por sus propios medios, la central autonómica movilizó hasta el lugar a efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. De este modo, los agentes procedieron a regular la circulación rodada hasta que el vehículo fue enderezado y retirado.