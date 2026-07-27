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Ortigueira

Una colisión entre dos turismos en Ortigueira se salda con uno de ellos volcado

Pese a lo aparatoso del siniestro, ninguno de los implicados resultó herido

Redacción Ferrol
27/07/2026 13:00
El conductor del vehículo pudo salir del mismo por sus propios medios
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Tráfico Ferrolterra
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Una colisión entre dos turismos en pleno núcleo urbano de Ortigueira se saldó sin heridos, pero con uno de los coches implicados volcado y bloqueando la circulación. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró sobre las 15.30 horas del pasado domingo a la altura del número 131 de la avenida Escola de Gaitas (la AC-862, en el punto kilométrico 51).

Así, tras recibir el aviso de un particular, que informaba de que ambos conductores parecían estar bien y que el del turismo volteado había podido salir del mismo por sus propios medios, la central autonómica movilizó hasta el lugar a efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. De este modo, los agentes procedieron a regular la circulación rodada hasta que el vehículo fue enderezado y retirado.

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