América de Vigo, Los Satélites y La Década Prodigiosa animan las fiestas de Santa Marta de Ortigueira

La orquesta Los Satélites se ha ganado al público de Galicia generación tras generación, desde 1938 Cedida

Las fiestas de Santa Marta de Ortigueira se inaugurarán el lunes 27, día del pregón a cargo de Aspromor, con el sonido de las bombas de palenque a las 12.00, la misma hora a la que empezarán las distintas actividades de los cuatro días de celebración posteriores.

El discurso que marcará el inicio de la patrona, previsto para las 21.00 horas, precederá a la fiesta en la Penela al son de Veneguay, a las 23.00, de la misma manera que ocurrirá en las próximas fechas. Al día siguiente saldrán las bandas a mediodía para cambiar el escenario nocturno a la Alameda, donde actuarán Assia y América de Vigo.

El propio día 29 (Santa Marta) empezará con la misa y procesión, continuando por la noche en el mismo espacio, a ritmo de Los Satélites y Origen. Lo mismo pasará el jueves, añadiendo el Día do Neno a las 19.00 y cambiando la música en la Alameda por la de La Década Prodigiosa y Disco Móvil Chocolate.

Despedida

La Xira se celebrará el viernes 31, cuando los gaiteiros empezarán a recorrer Morouzos a mediodía y, como siempre, la música reinará a partir de las 23.00. Esta vez actuará el dúo La Hora Bruja y DJ Brunokavi en el Cantón.