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Ortigueira en festas

América de Vigo, Los Satélites y La Década Prodigiosa animan las fiestas de Santa Marta de Ortigueira

El programa, que también incluye otras propuestas a lo largo de las cinco jornadas, culminará con el día de la Xira, el próximo viernes 31

Redacción Ferrol
24/07/2026 11:31
La orquesta Los Satélites se ha ganado al público de Galicia generación tras generación, desde 1938
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Las fiestas de Santa Marta de Ortigueira se inaugurarán el lunes 27, día del pregón a cargo de Aspromor, con el sonido de las bombas de palenque a las 12.00, la misma hora a la que empezarán las distintas actividades de los cuatro días de celebración posteriores. 

El discurso que marcará el inicio de la patrona, previsto para las 21.00 horas, precederá a la fiesta en la Penela al son de Veneguay, a las 23.00, de la misma manera que ocurrirá en las próximas fechas. Al día siguiente saldrán las bandas a mediodía para cambiar el escenario nocturno a la Alameda, donde actuarán Assia y América de Vigo.

El propio día 29 (Santa Marta) empezará con la misa y procesión, continuando por la noche en el mismo espacio, a ritmo de Los Satélites y Origen. Lo mismo pasará el jueves, añadiendo el Día do Neno a las 19.00 y cambiando la música en la Alameda por la de La Década Prodigiosa y Disco Móvil Chocolate.

Despedida

La Xira se celebrará el viernes 31, cuando los gaiteiros empezarán a recorrer Morouzos a mediodía y, como siempre, la música reinará a partir de las 23.00. Esta vez actuará el dúo La Hora Bruja y DJ Brunokavi en el Cantón.

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