Activo un incendio forestal en la parroquia de Freires, en Ortigueira

Instantánea del incendio en una zona de monte arbolado de la parroquia Cedida

Efectivos de la Consellería do Medio Rural se encuentran en estos momentos trabajando para extinguir un incendio forestal en la parroquia de Freires, en el término municipal de Ortigueira. Según se detalló desde el departamento autonómico, el fuego se declaró en torno a las 14.45 horas y por el momento no hay estimación de superficie afectada.

Curiosamente, en esta misma zona se registró un primer incendio durante la jornada de este viernes, a primera hora de la mañana, pero en este caso ya se encuentra extinguido. En cuanto al presente, que permanece activo, Medio Rural relató que inicialmente se movilizaron hasta la parroquia dos agentes forestales, tres brigadas, dos camiones con motobomba y dos helicópteros, a los que se sumaron, en torno a las 14.40 horas, otro agente, tres brigadas, un vehículo de extinción, dos palas excavadoras, un técnico y otro helicóptero.

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