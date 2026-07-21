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Ortigueira

Usuarios del SAF de Ortigueira contarán un año más con servicio de podología y fisioterapia

La prestación cuenta en la actualidad con casi 80 usuarios

Redacción Ferrol
21/07/2026 18:12
La iniciativa parte de las Concejalías de Sanidade y Promoción Económica
La iniciativa parte de las Concejalías de Sanidade y Promoción Económica
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Los usuarios y usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ortigueira podrán disponer, por segundo año consecutivo, de podología y fisioterapia a domicilio. La iniciativa, impulsada por las Concejalías de Sanidad y Promoción Económica –dirigidas por Ana Cartelle e Isabel Rego, respectivamente–, comenzó atendiendo a 22 personas, contando en la actualidad con 79 usuarios. 

Desde el ejecutivo que dirige Valentín Calvín subrayan la importancia de “cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de avanzada edad, más en un concello eminentemente rural y con una dispersión poblacional grande, que provoca, en muchas ocasiones, que no puedan desplazarse a la villa para disfrutar de ciertos recursos”.

Así pues, el Consistorio remarca que, con servicios como este, “buscamos que nadie quede excluido y tenga los mejores cuidados a su disposición, desde lo público”. Esta prestación continuará estando a cargo del podólogo Alberto Pita y del fisioterapeuta Valentín Pena.

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