Portos y Ortigueira urgen al Miteco el informe para el dragado de Espasante
La presidenta del organismo, Natalia Botana, mantuvo un encuentro de trabajo con el regidor, Valentín Calvín
Portos de Galicia y el Concello de Ortigueira mantuvieron un encuentro para abordar distintos proyectos en el municipio, especialmente, el dragado de la dársena de Espasante. Tanto la presidenta del organismo, Natalia Botana, como el alcalde de la localidad, Valentín Calvín, urgen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que emita el informe de compatibilidad con la estrategia marina, “ao tratarse dun documento preceptivo e vinculante”, necesario para avanzar en la tramitación del proyecto y el inicio de los trabajos.
Desde la Consellería do Mar inciden en que Portos solicitó este dosier en junio de 2025, “sen ter resposta ata o momento”. Fue precisamente por aquel entonces cuando salió a exposición pública la actuación, que tiene un carácter plurianual y que supondrá una inversión de 1,1 millones de euros.
Tal y como informan desde el departamento autonómico, se recibieron dos alegaciones: la presentada por el Colexio de Biólogos y la de la Asociación de Veciños de Espasante.
Botana recordó, asimismo, que Portos de Galicia solicitó una veintena de informes a diferentes administraciones competentes y organismos sectoriales “para poder completar a fase de tramitación ambiental”.
Cabe recordar que el objetivo de estos trabajos es acometer el dragado inicial de 24.000 metros cúbicos, realizando tareas posteriores de mantenimiento durante los siguientes cuatro años. Además de este proyecto, ambos responsables abordaron también la mejora del acceso a la dársena de Espasante, con una inversión estimada de 100.000 euros y que supondrá la renovación del firme y las aceras. Estos trabajos fueron solicitados por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial y peatonal en la zona.
Servicio de redacción de los estudios técnicos
Precisamente, el Consello de la Xunta dio el visto bueno este lunes a destinar cerca de cinco millones de euros al servicio de redacción de estudios técnicos para obras de dragado en una treintena de puertos de titularidad autonómica. El contrato, explica el ejecutivo autonómico, permitirá disponer de la documentación necesaria para avanzar en la tramitación de estas intervenciones de recuperación de calado en muelles de las tres provincias costeras. En concreto, en la licitación se incluyen 33 dársenas con necesidad de estos estudios, “aínda que a listaxe atópase en constante actualización a medida que se producen novas necesidades”, aclara la Xunta. Así, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal figuran los puertos de Cariño, Cedeira, Espasante, O Barqueiro y Pontedeume. El contrato incluye los trabajos ambientales necesarios durante la ejecución de obras que se encuentran ya en tramitación.