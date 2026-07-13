Portos y Ortigueira urgen al Miteco el informe para el dragado de Espasante

Valentín Calvín y Natalia Botana, en el encuentro Cedida

Portos de Galicia y el Concello de Ortigueira mantuvieron un encuentro para abordar distintos proyectos en el municipio, especialmente, el dragado de la dársena de Espasante. Tanto la presidenta del organismo, Natalia Botana, como el alcalde de la localidad, Valentín Calvín, urgen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que emita el informe de compatibilidad con la estrategia marina, “ao tratarse dun documento preceptivo e vinculante”, necesario para avanzar en la tramitación del proyecto y el inicio de los trabajos.

Desde la Consellería do Mar inciden en que Portos solicitó este dosier en junio de 2025, “sen ter resposta ata o momento”. Fue precisamente por aquel entonces cuando salió a exposición pública la actuación, que tiene un carácter plurianual y que supondrá una inversión de 1,1 millones de euros.

Tal y como informan desde el departamento autonómico, se recibieron dos alegaciones: la presentada por el Colexio de Biólogos y la de la Asociación de Veciños de Espasante.

Botana recordó, asimismo, que Portos de Galicia solicitó una veintena de informes a diferentes administraciones competentes y organismos sectoriales “para poder completar a fase de tramitación ambiental”.

Cabe recordar que el objetivo de estos trabajos es acometer el dragado inicial de 24.000 metros cúbicos, realizando tareas posteriores de mantenimiento durante los siguientes cuatro años. Además de este proyecto, ambos responsables abordaron también la mejora del acceso a la dársena de Espasante, con una inversión estimada de 100.000 euros y que supondrá la renovación del firme y las aceras. Estos trabajos fueron solicitados por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial y peatonal en la zona.