Resaca celta en Ortigueira tras cinco días de un festival que sitúa a la villa internacionalmente

Desfile de las Naciones Celtas, en Ortigueira EMILIO CORTIZAS

Música, danza, tradición y participación popular en diferentes espacios de la villa. Así se vivió el fin de semana de despedida de otra edición más del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, en el que no solo los escenarios de grandes conciertos fueron puntos de encuentro.

El teatro, la Vila Celta o el espacio de Estrella Galicia convirtieron Ortigueira en punto de encuentro no solo para los amantes de las culturas atlánticas sino para cualquier visitante que elige estas fechas para conocer la villa en uno de los momentos más concurridos del año.

La Vila Celta fue uno de los grandes puntos de encuentro en este festival, tanto el sábado como en la jornada de cierre del domingo, por la que pasaron grupos como Vai Rañala Meu!, Eilbhe, Berbert Band o Anxo Lorenzo, poniendo el broche a la cita más multitudinaria del año.

Mucho asistentes comenzaron a despedirse este domingo de la villa EMILIO CORTIZAS

Pero como cada convocatoria, el domingo final es día de un acto emblemático, el Desfile de las Naciones Celtas que recorrerió por la mañana las calles de Ortigueira con la participación de formaciones gallegas e internacionales como la Escola de Gaitas de Ortigueira, la Banda de Gaitas do Ortegal, A.C. Sadeo, B.G. O Pichel, G.E. L’Oriente Llacín, B.G. Ladrido, B.G. Saxum, Airiños de Fene, Bagad de Vannes Melinerion, B.G.E.M. As Pontes y Caledonian Cowboy Collective Pipe Band.

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La programación dominical continuó con música en las calles, con actuaciones de North Coast Irish Dance, Vai Rañala Meu!, Troula do Ortegal y Tumba e dálle, además de la propuesta familiar del PequeFestival con ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’, de Fantoches Baj.

El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira se despidió con un hasta pronto y dejando un muy buen sabor de boca.