Mañana, tarde y noche para disfrutar del Festival de Ortigueira

Festival de Ortigueira 2026 EMILIO CORTIZAS

Han pasado dos días de conciertos y quedan otros dos. El Festival Internacional do Mundo Celta se prepara para un fin de semana intenso, tanto por la programación como por la cantidad de gente que pasará por la villa ortegana.

Este sábado, desde las doce del mediodía habrá Festival na rúa, con la participación de la agrupación Sadeo, la Bandina Los Marnuetos, Banda de Gaitas O Pichel, 7 Ferrados, Saxum, Caledonian Cowboy Collective Pipe Band y el grupo L’Oriente Llacín.

La inauguración del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira acogió a miles de personas Más información

El festival de teatro con Cántigas Novas –12.30 horas– y Eilbhe –19.00–, el Pequefestival con Gramola Gominola –18.00 horas– o las actuaciones en el escenario Estrella Galicia desde las 21.00, con Banda de Gaitas Ladrido, North Coast Irish Dance, Bagad de Vannes, Solas , Anxo Lorenzo y Valtos se completarán con talleres a lo largo del día y actuaciones en la denominada Vila Celta.

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El domingo se celebrará el desfile de Nacións Celtas, que parte de la alameda a las 11.30 horas, con agrupaciones locales e invitadas.

Por la tarde, desde las 17.00 horas habrá actuaciones de North Coast Irish Dance, Vai rañala meu!, Troula do Ortegal o Tumba e dalle.

Pequefestival, con Fantoches Baj, y actuaciones en la tarde-noche en la Vila Celta pondrán el broche final a una nuevamente exitosa edición del festival.

Los que se aproximen este fin de semana a Ortigueira podrán disfrutar, además, de la exposición fotográfica ‘Celtic Nations’ que se encuentra en el Concello y que se puede visitar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El domingo se desarrollará también, a lo largo de la jornada, un taller de fotografía documental de calle, desde las 9.00 horas, impartido por Ruth Montiel Arias y que plasmará en imágenes la esencia de la parte visual de este festival.