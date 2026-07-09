La inauguración del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira acogió a miles de personas

Momento de uno de los desfiles principales Emilio Cortizas

Un año más, Ortigueira volvió este jueves a ser el centro de miles de miradas con motivo de la inauguración de su Festival do Mundo Celta, una cita más que obligatoria para los amantes de la música y el baile tradicional.

Ya desde el mediodía, la jornada contó con una gran variedad de artistas, procedentes tanto de la localidad como de otros puntos Galicia, España y del extranjero.

Justo a las 12.00 horas, el primer invitado fue la Banda de Gaitas O Pichel, que recorrió las avenidas Escola de Gaitas y As Pontes hasta llegar a la emblemática alameda de la villa. Además, treinta minutos más tarde, la plaza Isabel II albergó la actuación de la compañía de baile North Coast Irish Dance.

La música también sonó en el camping Emilio Cortizas

Ya a las 13.00, las personas ubicadas en tanto en las avenidas Penela y Escola de Gaitas, como en la calle Fernández Latorre y el paseo arbolado pudieron disfrutar del Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar, que terminaría volviendo a tocar entre las 19.00 y las 19.30.

Después, alrededor de las 13.30 horas, el espíritu internacional del evento se hizo notar aún más con la Caledonian Cowboy Collective Pipe Band. En este caso, la agrupación escocesa salió de la zona de la biblioteca para pasar por el Cantón y terminar su recorrido en el espacio Vila Celta. Al cabo de dos horas, la Banda de Gaitas Ladrido partió de la calle Magdalena rumbo a la plaza del Concello.

Aproximadamente a las 17.00, los siguientes en llevar la música al callejero ortigueirés fueron Lar Gallego de Sevilla, que llegaron hasta el Cantón, donde estaba previsto que, en torno a las 18.00 horas, comenzase el desfile de Bagad Vannes. Sin embargo, la banda bretona fundada en 1952 tuvo que cancelar su participación en la jornada.

La villa congregó a miles de visitantes Emilio Cortizas

Luego, a las 20.00, la plaza Isabel II cobró todo el protagonismo por la celebración del acto para inaugurar oficialmente el evento en el que, tras izarse las banderas de las ocho naciones celtas, la Escola de Gaitas de Ortigueira hizo sonar sus instrumentos de viento acompañados de varios artistas y amigos.

Por la noche, Vila Celta acogió los conciertos de Os Carecos y Ailá, mientras que el escenario principal –Estrella Galicia– no paró la fiesta hasta bien entrada la madrugada, pues a él se subieron Gamelas e Anduriñas, Leni Pérez & SeKadra, JDC, Aérokorda, Lúnasa e Noon.

Viernes frenético

Las actuaciones callejeras continuarán este viernes con un total de nueve agrupaciones: L’Oriente Llacín (12.00), Airiños do Paseo de Colón (12.30), Bagad de Vannes y Charanga O Pichel (ambas a las 13.00), la Banda de Gaitas Saxum (16.00), Bandina Los Manuetos (17.00), Caledonian Cowboy Collective Pipe Band (18.00) y las asociaciones culturales Sadeo y Xermolos (19.00).

Por otro lado, serán dos los obradoiros de baile que se organizarán en el IES Ortigueira. El primero, de danza bretona, tendrá lugar de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el segundo, centrado en el sexto arte irlandés, comenzará a las 17.00 y finalizará a las 19.00.

Para los más pequeños se organizará el concierto tributo ‘Lembra Xabarín’ a las 18.00 horas. Además, también habrá dos propuestas teatrales: una a las 12.00 y otra a las 19.00, así como actuaciones en Vila Celta y en el Escenario Estrella Galicia, con grupos como Yves Lambert Band o Xara, entre otros.