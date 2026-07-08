El Festival do Mundo Celta de Ortigueira ya tiene todo listo para su acto de inauguración

La jornada contará con la participación de bandas locales e internacionales AEIG

La localidad ortigueiresa tiene todo preparado para este jueves. Mientras que la programación de su Festival do Mundo Celta comenzó oficialmente el pasado miércoles con Mirlo, Os netos do escribano y Arthur & Kerran, el día 9 de julio arrancará con uno de los momentos más esperados por el público, el acto de inauguración.

No obstante, esta no será la única de las citas con las que contará la villa en la jornada. A las 12.00 horas, la Banda de Gaitas O Pichel será la primera que hará sonar los instrumentos más típicos del evento. Concretamente, la formación pasará por las avenidas Escola de Gaitas y As Pontes para finalizar el recorrido en la alameda. Media hora después, en la plaza Isabel II, será el turno del baile con la compañía North Coast Irish Dance, mientras que a las 13.00, volverá la música de la mano de los gaiteiros de Axóuxere de Roupar. En este caso, acudirán a varios lugares: las avenidas Penela y Escola de Gaitas, la calle Fernández Latorre y el paseo arbolado del municipio.

Por otro lado, alrededor de las 13.30 horas, la Caledonian Cowboy Collective Pipe Band partirá de la biblioteca rumbo al Cantón para, a las 14.00, finalizar en el espacio Vila Celta, entre las calles Soidade y Constitución. Ya a las 16.00, la tarde continuará con la Banda de Gaitas Ladrido en la calle Magdalena. A continuación, realizará casi el mismo trayecto que la agrupación escocesa salvo por su última parada que, en esta ocasión, será la plaza Isabel II.

Después, en torno a las 17.00 horas, Lar Gallego de Sevilla –compuesto por el grupo de música tradicional y la coral polifónica– animará aún más el ambiente que se respirará entre la avenida Escola de Gaitas, la calle Fernández Latorre y el Cantón. Justo este último será el lugar desde el que saldrá, a las 18.00, el conjunto bretón Bagad de Vannes, con un recorrido que terminará en la alameda.

A esa misma hora, el Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar volverá a tocar en la avenida Penela, así como en las calles Eugenio López y Cedeira (19.00) y en Vila Celta (19.30). Por último, a las 20.00, la plaza del Concello albergará la inauguración del festival, en la que se izarán las banderas de las ocho naciones celtas y, a posteriori, se dará paso a una actuación de la Escola de Gaitas de Ortigueira junto a otros artistas invitados.

Telefónica reforzará la cobertura 5G de la localidad Con motivo del festival, concretamente a la gran afluencia de visitantes prevista para estos días, la compañía ha anunciado que desplegará una unidad móvil de altas prestaciones. El objetivo de esta iniciativa es, según la propia empresa, asegurar la máxima calidad del servicio en el evento. La medida, que finalizará el próximo domingo, forma parte del ‘Plan Verano’ diseñado por la firma para mejorar la cobertura de los eventos culturales, musicales y gastronómicos que se celebran en la comunidad autónoma por estas fechas.