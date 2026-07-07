Ortigueira, paraíso de la música celta hasta el domingo

Este jueves es el acto oficial de inauguración Archivo

Ortigueira ya vive el Festival Internacional do Mundo Celta desde hace días, con la llegada de muchos de los incondicionales del evento, que se han instalado en la zona de acampada y que calientan motores para las primeras actuaciones musicales que arrancan hoy mismo.

Así, aunque la inauguración oficial del evento, declarado de Interés Turístico Internacional, comienza oficialmente el jueves a las 20.00 horas, con el izado de banderas de las naciones celtas y la actuación de la banda anfitriona, la Escola de Gaitas de Ortigueira, junto a los artistas invitados, este mismo miércoles 8 se puede disfrutar de las primeras actuaciones.

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A las ocho de la tarde será el turno de Mirlo, en la Vila celta. Se trata de un dúo folk leonés formado en 2025 por Ignacio Martínez –flautas, gaitas y alboka– y Diego Gutiérrez –guitarra, voz, armónicas y percusión tradicional–, con un repertorio que mezcla melodías instrumentales y vocales que abarcan varios géneros de la tradición oral.

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A las 21.45 horas será el turno de Os netos do escribano, un grupo de música tradicional gallega de la propia comarca de Ortegal. Su repertorio se centra en la animación de cantos de taberna, foliadas y fiestas populares.

Como colofón de este día de “previa” actuará, en torno a las 23.25 horas, Arthur & Kerran. Son un dúo que arrasa en el mundo del folk con violín, guitarra, percusión, voz y un ritmo contagioso, combinando raíces escocesas e inglesas con un toque moderno para empezar fuerte este festival.

Apertura institucional

Aunque el jueves será a las ocho de la tarde cuando se icen las banderas que anuncian el inicio oficial del evento, ya desde la mañana habrá actividad, algo que ya no faltará en ningún momento hasta que Ortigueira despida el domingo por la noche su evento más importante.

Este jueves desde las 12.00 habrá desfiles y actuaciones como las de Banda de Gaitas. O Pichel, North Coast Irish Dance, Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar, Caledonian Cowboy Collective Pipe Band, Banda de Gaitas de Ladrido, Lar Gallego de Sevilla, Obradoiro de baile irlandés, “O valor do noso”, Grupo de Gaitas Axóuxere de Roupar o Bagad de Vannes Melinerion, antes de las 20.00 horas, a las que tendrá lugar la inauguración.

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Desde las 21.00 horas actuarán en el escenario Estrella Galicia Gamelas e Anduriñas –21.00 horas–, Leni Pérez & Sekadra –21.45 horas–, JDC –22.45–, Aérokorda –23.45 horas–, Lúnasa –00.45– y Noon –2.15–.

Además de los conciertos nocturnos en este espacio, viernes, sábado y domingo habrá una completa programación para todas las edades