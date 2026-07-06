Ortigueira calienta motores para su festival, que se completará con talleres de baile internacional

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira Emilio Cortizas

La villa de Ortigueira tiene todo listo para acoger su evento más internacional, que no solo es música sino también baile.

De hecho, esta misma semana, de jueves a sábado, acogerá la celebración de una serie de obradoiros centrados en el baile internacional, coincidiendo con el desarrollo del Festival do Mundo Celta.

Estos arrancarán el jueves, con dos sesiones para introducirse tanto en el baile gallego como en el irlandés. El primero de los talleres será a las 12.00 horas, impartido por AC Troula do Ortegal y el segundo será de 17.00 a 19.00 horas, a cargo de North Coast Irish Dance en el IES Ortigueira.

Ya el viernes 10 de julio en el mismo escenario se profundizará en las danzas bretona e irlandesa. La primera será en un taller de mañana, de 12.00 a 14.00 horas, impartida por Bagad de Vannes Melinerion. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 se repetirá el aprendizaje de danzas irlandesas .

La tercera de las jornadas combinará el baile con la música para los más pequeños. Así, de 12.00 a 14.00 horas habrá un obradoiro de baile asturiano, a cargo de GE L`Oriente Llacín, de Asturias; y, ya por la tarde, Ramón Dopico será el encargado de enseñar percusión “miúda”, a partir de las 16.00 horas. A esa misma hora, pero en la Escola de Gaitas de la calle Príncipe, en lugar del IES, se llevará a cabo un taller de “empalletado”, afinación y ornamentación, con Xesús Rodríguez –Xeroca–. El baile volverá a la sede el instituto a las 17.00 horas, con un taller de danza gallega, con Gamelas y Anduriñas.