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Ortigueira

El Punto Lila y Arcoíris llegará al Festival do Mundo Celta tras su paso por el Resurrection Fest

El servicio busca promover la igualdad de género, sensibilizar y ofrecer asesoramiento

Redacción
04/07/2026 18:04
El stand permanecerá operativo desde el inicio y hasta el final del Festival
El stand permanecerá operativo desde el inicio y hasta el final del Festival
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La Consellería de Política Social e Igualdade anunció en los últimos días que el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira dispondrá de un punto lila y arcoíris.

Cabe recordar que se trata de un espacio abierto desde el comienzo y hasta el final del evento, a través del cual la Xunta busca promover la igualdad de género, sensibilizar y ofrecer asesoramiento.

Tal y como explicó el pasado viernes la directora xeral de Promoción da Igualdade del gobierno gallego, Eloína Ingerto, estos puntos cuentan con personal especializado, tanto psicólogas como sexólogas, que ofrecen información a cualquier persona que lo necesite.

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Disponen, además, de dos apartados diferenciados: uno destinado a sensibilización y otro específico para abordar las atenciones de carácter individual.

Así lo recordó la responsable autonómica en su visita al punto instalado en el Resurrection Fest, donde anunció que la medida llegará, además de al evento ortigueirés, a otras citas musicales del calendario como el Portamérica, el Atlantic Fest, el Morriña Fest, el Río Verbena y el Caudal Fest.

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