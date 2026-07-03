Ortigueira mejorará la residencia de mayores con una ayuda de la Xunta 

Un momento de la firma del convenio Cedida

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, firmó en la jornada de este viernes con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, un convenio de colaboración para financiar obras de mejora en la residencia de mayores, por el cual la Xunta aportará más de 48.000 euros. En el acto estuvieron presentes, también, las concejalas Ana Cartelle, Isabel Rego y Joaquina Piñeiro.

Tal y como explican desde la Consellería de Política Social e Igualdade, los trabajos se ejecutarán este mismo año e implicarán la reforma de los cuartos de baño de los dormitorios emplazados en la planta alta. También se mejorará la cubierta, los canalones y bajantes, y se pintará parte de la fachada exterior del inmueble.

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“Decidimos planificar las obras año a año de forma estratégica. De este modo, logramos modernizar paulatinamente las instalaciones sin alterar en absoluto el día a día ni la tranquilidad de los residentes. En estos tres años ya hemos reformado otros baños, renovado instalaciones clave, pintado interiores y adquirido nuevo equipamiento”, aseveró el regidor, incidiendo en que “con esta nueva partida, la inversión total destinada a la residencia supera ya los 200.000 euros”.

Calvín aseguró que el Concello continuará trabajando “mano a mano” con la Xunta y “exigiendo inversiones para que Ortigueira cuente con unos servicios sociales de vanguardia”.