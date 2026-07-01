La tradición del Festival de Ortigueira se debate hoy en unas jornadas de la Real Academia Galega

Uno de los desfiles del Festival do Mundo Celta Archivo

El teatro de Beneficencia acoge este jueves 2 de julio, a las cinco, un acto previo a la celebración la próxima semana del Festival do Mundo Celta de Ortigueira.

La Real Academia Galega celebra las jornadas ‘A invención da tradición’ que abordarán el origen de fiestas que de alguna manera beben de hechos históricos más o menos remotos, así como el proceso social y cultural que las explica y el asentamiento y relevancia que tienen para la proyección de la historia en el espacio público.

El presidente de la RAG, Henrique Monteagudo; el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín; y el historiador Ramón Villares presentarán la jornada que contará en su sesión inaugural con la participación del catedrático emérito de la Université Rennes 2 Jean François Botreel. Este tratará el proceso de invención de la Fète des Fleurs d’Ajonc, la fiesta bretona de Pont Avent, que fue creada en 1905.

‘O celtismo, a creación do festival de Ortigueira e a música celta’ será la mesa redonda en la que participarán Manuel Santos Estévez; Xabier Garrote y Luz Polo. Habrá, para concluir, un coloquio y la actuación del cuarteto de la Escola de Gaitas de Ortigueira