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Ortigueira

Impulso al centro de interpretación de aves marinas en Ortigueira

Portos de Galicia ha otorgado los permisos para las reparaciones en la cubierta y fachadas del inmueble

Redacción
29/06/2026 19:28
Vista aérea del inmueble en el que se ubicará el observatorio
Vista aérea del inmueble en el que se ubicará el observatorio
Xunta
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La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, colabora con el Ayuntamiento de Ortigueira de cara a la puesta en marcha del futuro Centro de Interpretación de Aves Mariñas. Tal y como explicó recientemente el departamento autonómico, este se ubicará en el edificio empleado anteriormente para la recepción de visitantes.

El organismo que dirige Natalia Botana ha otorgado al Consistorio el permiso necesario para acometer las reparaciones en la cubierta y fachada del inmueble, con el objetivo de renovarlo para su nueva utilidad.

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Los trabajos –con un presupuesto base de licitación de 82.744,22 euros, sin impuestos incluidos– se encuentran ya en licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pudiendo presentar las empresas sus ofertas hasta el próximo 13 de julio.

Además, Portos de Galicia también posibilitó una modificación de la concesión del edificio de los Servizos Sociais, que permitió la reforma interior de la planta baja, con una inversión de 50.000 euros. Las tareas, ya ejecutadas por el Concello, permitieron la instalación de revestimiento acústico en varias zonas, la renovación del pavimento, así como el recubrimiento de las paredes en diferentes dependencias.

Edificio de los Servizos Sociais
Edificio de los Servizos Sociais
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