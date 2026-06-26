25.000 euros para la Cofradía de Pescadores de Espasante

El alcalde de Ortigueira y el patrón mayor de la cofradía firmaron el acuerdo Cedida

El Concello de Ortigueira y el pósito firmaron esta semana un convenio de colaboración por cual la entidad recibirá una subvención de 25.000 euros para dinamizar el sector. El acto, celebrado en el edificio consistorial, contó con la presencia del alcalde de la localidad, Valentín Calvín, y el patrón mayor de la cofrafía, Ángel Rivas Trasancos.