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Ortigueira

25.000 euros para la Cofradía de Pescadores de Espasante

La cuantía servirá para dinamizar el sector, así como para ayudar a la entidad a cubrir gastos

Redacción
26/06/2026 21:17
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El alcalde de Ortigueira y el patrón mayor de la cofradía firmaron el acuerdo
Cedida
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El Concello de Ortigueira y el pósito firmaron esta semana un convenio de colaboración por cual la entidad recibirá una subvención de 25.000 euros para dinamizar el sector. El acto, celebrado en el edificio consistorial, contó con la presencia del alcalde de la localidad, Valentín Calvín, y el patrón mayor de la cofrafía, Ángel Rivas Trasancos.

La partida presupuestaria reservada es de 12.000 euros

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