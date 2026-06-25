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Ortigueira

Ortigueira crea un ‘cheque bebé’ para fomentar la natalidad y el asentamiento de nuevos vecinos

La iniciativa supone una dotación de 500 euros por menor

Redacción
25/06/2026 22:34
La partida presupuestaria reservada es de 12.000 euros
La partida presupuestaria reservada es de 12.000 euros
Pixabay
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El Consistorio de Ortigueira ha aprobado una convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento de la natalidad y al asentamiento de nuevos residentes en la localidad. La iniciativa supone una dotación de 500 euros por cada menor nacido, adoptado o en situación de acogimiento familiar durante el pasado año. El objetivo, expone el ejecutivo que dirige Valentín Calvín, es “aliviar la carga económica inicial que suponen estas situaciones para las familias, al tiempo que se busca rejuvenecer el padrón y combatir la pérdida de población en el entorno rural”.

La edila de Promoción Económica, Isabel Rego, sostiene que el gobierno local es consciente de los retos demográficos que afronta, por lo que “hemos decidido apostar por incentivos directos que faciliten la llegada de nuevos vecinos”.

El Ayuntamiento ha reservado una partida específica de 12.000 euros, con la posibilidad de incrementarla “si la demanda lo requiere”.

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