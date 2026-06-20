Julio Abalde destaca la inversión estatal en las marismas de Mera

Abalde y Gil en su visita a las marismas de Mera Cedida

“Un paso decisivo para recuperar a funcionalidade ecolóxica dun espazo de extraordinario valor ambiental e para corrixir os impactos acumulados durante décadas sobre este ecosistema”. Así se refirió el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, al proyecto que aprobó la Demarcación de Costas de Galicia –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– a finales de mayo para restaurar las marismas de la ensenada de Mera, en la ría de Ortigueira. Lo hizo durante una visita a la zona, en la que estuvo acompañado por el jefe de Costas de Galicia, Carlos Gil, y por técnicos del organismo que recaban información sobre el estado actual de la ciénaga, antes de que comiencen las obras.

El representante del Ejecutivo central destacó la inversión que supondrá la actuación, 6.653.362 euros, que forma parte del proyecto europeo Life Humedales. Cabe recordar que el objetivo principal de las tareas es devolver a su estado natural cerca de 60 hectáreas deterioradas por concesiones y autorizaciones del pasado, que alteraron la morfología y los regímenes de las marismas. “O Goberno de España continúa demostrando o seu compromiso coa protección do patrimonio natural galego mediante investimentos que combinan conservación ambiental, sustentabilidade e adaptación ao cambio climático”, apuntó.

Pasado

El origen del deterioro de este entorno se encuentra en 1984, cuando la Xunta autorizó un establecimiento acuícola en San Adrián de Veiga para el cultivo, fundamentalmente, de berberecho, almeja, ostra, lenguado, rodaballo y robaliza. Allí se edificaron diques de escollera, un terraplén interior, cinco compuertas de hormigón y una red de canales de dragados que alteraron el ciclo mareal y terminaron por degradar la marisma.

Costas aprueba el proyecto para restaurar las marismas de Mera, en Ortigueira Más información

Dicha concesión caducó en 2020 y, aunque las instalaciones debieron haber sido desmanteladas, quedaron en pie y abandonadas. Tras el estudio de las alternativas para revertir esta situación, Costas incluyó en su proyecto la demolición de las infraestructuras construidas, el desbroce de 64.000 metros cuadrados de superficie, la eliminación de cinco especies de flora invasora, la retirada de 48.300 metros cúbicos de tierras y escolleras, la instalación de barreras de turbidez y la adecuación de una senda peatonal y un observatorio de aves en madera.

“Esta actuación permitirá compatibilizar a protección do medio coa divulgación dos seus valores ambientais, contribuíndo a reforzar o atractivo e a identidade da ría de Ortigueira”, aseguró Abalde, recordando que los trabajos favorecerán, asimismo, la restauración del ecosistema, permitiendo la recuperación de los hábitats y especies propias de la marisma.